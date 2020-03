Canadá pide a EU que no militarice la frontera por virus

Escuchar Nota

“Canadá y Estados Unidos comparten la frontera no militarizada más grande del mundo y es benéfico para ambas partes que permanezca así”, declaró Trudeau.



“Supongo que es justicia igualitaria hasta cierto punto”, dijo Trump. “Tenemos muchas cosas que nos llegan de Canadá, tenemos comercio, algo de comercio ilícito, que no nos gusta”.



“Lo que hemos dicho es: ‘Realmente no creemos que exista una justificación de salud pública para que tomen esta medida’”, declaró Freeland. “Y hemos dicho: ‘Realmente no creemos que esta sea la forma correcta de tratar a un amigo confiable y aliado militar’”.



La propuesta del gobierno del presidente estadounidensede desplegar tropas en la frontera entredurante la pandemia del coronavirus es totalmente innecesaria y perjudicaría las relaciones entre los dos añejos aliados, declararon autoridades canadienses el jueves.Poco después, The Wall Street Journal, citando a un funcionario federal no identificado, reportó que el gobierno estadounidense había descartado su plan.El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que su gobierno había entablado conversaciones con la Casa Blanca para persuadir a Washington de no implementar la medida.Trump dijo que Estados Unidos tenía tropas en la frontera, pero más tarde comentó que necesitaría averiguar más al respecto. Entonces insinuó que enviaría fuerzas a la frontera con Canadá para igualar las labores que se realizan en sus límites con México.Según un funcionario federal, el Departamento de Seguridad Nacional le pidió formalmente al Pentágono fuerzas militares para brindar seguridad adicional en la frontera norte, entre puertos de ingreso. El funcionario indicó que la petición se hizo hace algunos días y que el Departamento de Defensa elaboró planes iniciales, pero no tomó una decisión final sobre su aprobación.El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato a fin de revelar deliberaciones internas, dijo que no se habló sobre un cierre de la frontera, sino únicamente un refuerzo para evitar cruces ilegales. Se desconoce de momento si el departamento seguía sopesando la solicitud la tarde del jueves, o si de aprobarse, sería llevada a cabo por elementos en activo o miembros de la Guardia Nacional.La viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland dijo que Ottawa le dijo a Washington que el despliegue de tropas era injustificado. Muy pocas personas ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá, y este país cuenta con atención médica universal y análisis generalizados para detección del coronavirus. Y la tasa de infecciones de COVID-19 está aumentando a un mayor ritmo en Estados Unidos que en Canadá.