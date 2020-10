Canadá prohibirá terapia de conversión de la orientación sexual en menores

Escuchar Nota

"La terapia de conversión es dañina, degradante y no tiene sitio en Canadá. Espero que todos los partidos den un paso al frente y se unan para apoyar este proyecto de ley", añadió Trudeau.

"Estamos intentado crear una arquitectura en la que las personas jóvenes se sientan cómodas para decir 'no, no puede hacer esto. Esta es la manera en que soy", explicó Lametti.



El Gobierno canadiense anunció este jueves que hará, en los casos de menores y de aquellos adultos que no hayan consentido la controvertida práctica.El ministro de Justicia de Canadá,, así como beneficiarse económicamente de la práctica o promocionar su uso.El primer ministro canadiense,canadienses".Lametti aseguró queLa ley no penalizará a aquellos que proporcionan ayuda a personas que cuestionan su orientación sexual o identidad de género como profesores, consejeros escolares y religiosos o profesionales de salud mental.Aquellas personas que sean condenadas por forzar la terapia de conversión se enfrentarán a hasta, mientras que promover su práctica podrá suponer hasta dos años.Según datos que maneja el Gobierno canadiense fruto de una encuesta realizada entre noviembre de 2019 y enero de 2020, 1 de cada 5 varones en Canadá que no se identifican como heterosexuales han sufrido intentos de cambiar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.Además, de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica Canadian Journal of Psychiatry,en el país.Varias provincias canadienses, así como algunas municipalidades, ya han prohibido la práctica y promoción de la terapia de conversión, también denominada como "terapia reparadora".