Canadá y México, a sellar su pasaporte a cuartos

A menos de que ocurriera un milagro o un infortunio de gran proporción, Canadá y México confirmarán su presencia en los cuartos de final de la Copa Oro-2019 el domingo, cuando enfrenten a Cuba y Martinica respectivamente, por la tercera jornada del Grupo A.Luego de presentarse en Los Ángeles, California, y de hacer escala en Denver, Colorado, los cuatro elencos terminarán de atravesar Estados Unidos con su presencia en Charlotte, Carolina del Norte.Cuba sin puntos y Martinica con tres unidades saldrían a jugar para una decorosa despedida, aunque el reglamento indique que aún tienen posibilidades de seguir adelante en el torneo.Esta tercera jornada del Grupo A se jugará en el estadio Bank of America, que tiene capacidad para 75 mil espectadores.Con 10 goles en contra y ninguno a favor, Cuba necesita un milagro para llegar a cuartos de final. Primero tendría que golear sin piedad a Canadá (al menos 6-0) y luego esperar que la lógica haga su parte en el juego entre México y Martinica (al menos 3-0).Por su lado los canadienses, que tienen tres unidades, necesitan vencer a los cubanos para clasificar a la siguiente ronda sin que les importe lo que suceda en el siguiente partido.“No podemos subestimar a nuestros rivales. Tenemos que tomar todos los juegos por igual”, dijo el delantero Lucas Cavallini de cara al partido que se jugará a las 18H00 locales (22H00 GMT).A la escuadra norteamericana dirigida John Herdman un empate le podría dar el acceso al siguiente nivel de la competencia, pero tendría que aguardar que Martinica no le gane a México.A las 20H30 locales (00H30 GMT del lunes), México tendrá ante Martinica la posibilidad de cerrar la fase de grupos con un puntaje ideal de nueve unidades.El empate e incluso una derrota moderada lo clasificarían. En un escenario catastrófico, Canadá y Martinica dejarían fuera al ‘Tricolor’.Con esa situación tan cómoda, la selección mexicana buscará hacer ajustes en su funcionamiento y corregir los detalles que ha detectado el director técnico Gerardo Martino.“Estamos obligados a crecer, porque a medida que la competencia avance vamos a encontrar selecciones más fuertes. Nuestro deseo es seguir mejorando, no sólo para esta competencia, sino para nuestro futuro”, comentó el entrenador argentino.Contento por el promedio superior a tres goles por partido que la selección mexicana ha tenido en seis partidos bajo su mando, el ‘Tata’ Martino desea ante Martinica seguir practicando la propuesta del equipo de “salir con la pelota desde atrás”.El cuadro martiniqués tienen la misión casi imposible de vencer al ‘Tricolor’, pero matemáticamente el pase a cuartos de final no es tan complicado para ellos: le bastaría un empate si Canadá pierde ante Cuba.