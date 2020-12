Canal Once desata polémica por las críticas de Estefanía Veloz contra Brozo

Escuchar Nota

Es difícil hacer un ranking de la mala fe de los reaccionarios, pero en los primeros lugares sin duda está el payaso @V_TrujilloM, conocido también como @brozoxmiswebs@EstefaniaVeloz nos cuenta su animadversión contra el proyecto de transformación que encabeza @lopezobrador_ pic.twitter.com/SU1V3E0cBb — De Buena Fe (@DeBuenaFe11) December 30, 2020

Ufff! Qué gran cierre del año me ha regalado la vida. Algo habré hecho medianamente bien, para merecer una pieza editorial en uno de los espacios preponderantes de la que fuera alguna vez, la televisión educativa y cultural de mi país. Mil gracias por tan alta distinción. https://t.co/4rqka4cElq — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) December 30, 2020

A través del programala conductoracriticó las más recientes opiniones delen su personaje Brozo respecto de la vacuna en contra de la enfermedad covid-19.“La mala fe de losles ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentadootras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas,”, dijo la abogada y comunicadora en el programa emitido por Canal Once y conducido por el analista Gibrán Ramírez.Durante la transmisión en el canal del Instituto Politécnico Nacional, Estefanía Veloz lanzó lasasegurando que es una figura sin credibilidad dentro de los medios de comunicación.“Cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural: la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor representante como el comediante o periodistEste personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis del eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentarcrítico”, aseguró.se refirió a las opiniones que recientemente hizo Víctor Trujillo como “Brozo” en su secciónDijo que la aplicación de las vacunas podría tener detrás intenciones electorales.“Por medio de una retahíla, según él muy irreverente, el humorista reconocido por elen sus programas criticó en su espacio dentro del portal Latin Us que el plan de vacunación del gobierno mexicano no considere la participación del sector privado. Se mostró suspicaz con esta medida, pues cree que cabe la posibilidad de que sirvan comoal proyecto del presidente en las elecciones del próximo año”, criticó Estefanía Veloz.“Su percepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto”, afirmo la conductora del programa del Canal 11 al indicar quees que en México la vacunación contra covid-19 se ha convertido en una prioridad de salud pública, y por tanto, todas las personas tendrán derecho a este beneficio de manera gratuita y sin condicionamientos de ningún tipo (...) Como sea, en los 35 años que lleva haciendo televisión profesional, nunca se le había visto actuar de”, cerró Veloz.En respuesta Víctor Trujillo publicó un nuevo tuit irónico sobre Canal Once por dedicarle una opinión a su trabajo de comediante crítico del sistema.me ha regalado la vida. Algo habré hecho medianamente bien, para merecer una pieza editorial en uno de los espacios preponderantes de la que fuera alguna vez laMil gracias por tan alta distinción”, escribió.Desde su cuenta institucional de Twitter, el programa De Buena Fe respondió: "La libertad de expresión no es solo para criticar al poder político, también para criticar al poder económico o mediático. No se vale la hipocresía @V_TrujilloM @brozoxmiswebs, hacen berrinche y luego Latinus nos demanda para censurar La Mala Fe de las redes sociales".El fragmento del programa de Canal Once,desató reacciones tanto de quienes cuestionaron que se lancen críticas a comunicadores desde un canal de gobierno, hasta quienes respaldaron los cuestionamientos a Brozo.