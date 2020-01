Cancela Alcalde alza al transporte

Saltillo, Coah.- Ante la sonada petición de incremento a la tarifa preferencial, por parte de los concesionarios del transporte urbano, el alcalde Manolo Jiménez Salinas declaró que por el momento queda descartado un aumento; pues, primero se deben resolver los pendientes del programa de modernización.



“Por el momento está totalmente descartado. Hay muchas otras cosas que están pendientes por parte del gremio. Hasta que no queden esos pendientes resueltos se puede comenzar a pensar en eso”, comentó.



Aseguró que se han tenido avances importantes para mejorar el servicio colectivo de pasajeros, sin embargo, al tratarse de un programa en etapas, aún queda mucho por hacer para tener un transporte urbano más eficiente.



“Se está trabajando, por eso comento que hasta que no estén resueltos algunos pendientes no se puede especular, ni siquiera a platicar, sino pensar en eso”, agregó.



En marzo del año pasado se otorgó un incremento de dos pesos al transporte urbano, el cual sólo fue para la tarifa general y en efectivo; la preferencial para estudiantes y adultos mayores no sufrió cambios, se mantuvo en 6 pesos hasta la hecha, mientras que para personas con discapacidad se conserva a cero pesos.



La primera etapa de modernización impulsada por la actual administración municipal contempló un rediseño de imagen interior y exterior de las unidades, además de la revisión de las condiciones mecánicas de los camiones.



En 2019 se configuró el Consejo Ciudadano de Movilidad y el uso de tecnología en la mejora del servicio.