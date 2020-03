Cancela alcalde de Allende eventos públicos y cierra dependencias

Escuchar Nota

Allende, Coah.- A partir de este martes 17 de Marzo el Municipio de Allende pondrá en vigor una serie de medidas preventivas por la contagiosa enfermedad del Coronavirus en acatamiento a las disposiciones emitidas de la Secretaría de Salud.



En conferencia de prensa el alcalde Antero Alvarado Saldivar expresó el siguiente comunicado urgente a la ciudadanía:



1. Quedan cancelados todos los eventos públicos, sociales, culturales y deportivos organizado por las áreas gubernamentales del Municipio en espacios abiertos o cerrados.

2. Los gimnasios públicos administrados por el Municipio, centros comunitarios y casa de la cultura permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

3. Quedan suspendidas las ventas en las placitas Madero e Ignacio Allende.

4. Quedan suspendidas las actividades en los centros nocturnos, bares, cantinas y bailes populares, fiestas en salones privados, domicilios particulares y Loterías.

5. Quedan suspendidos todos los cultos religiosos.

6. Quedan suspendidas las labores escolares por disposiciones de los gobiernos federal y estatal.

7. Se suspenden las actividades en las instancias de educación inicial, maternales e infantiles privadas.

8. Se informa que en el Municipio de Allende no se tiene a ninguna persona bajo observación de contagio por coronavirus.

9. Las acciones que se realizan son preventivas y prioritarias para la salud de los allendenses.

10. Se recomienda a la población atender todas las medidas de higiene y prevención sanitaria, evitar acudir a lugares concurridos, así como evitar el contacto físico con otras personas.

11. Es fundamental tomar las precauciones necesarias sin caer en situaciones de pánico.

12. Invitamos respetuosamente a la población a evitar la difusión no confirmada a través de canales no oficiales.

13. La página donde se comunicará todo tipo de información real será en la cuenta de Allende Coahuila -2021 donde de manera periódica y oportuna se enterarán a la ciudadanía de cualquier otro comunicado oficial.