Cancela Amazon serie de ‘The Dark…’

Ciudad de México.- Amazon Studios decidió no continuar con la producción de la serie The Dark Tower, basada en la saga La Torre Oscura del escritor Stephen King, reportó Variety.



Los ejecutivos de Amazon sintieron que el capítulo piloto del proyecto no estaba a la altura de otras series de gran alcance que el streamer tiene en producción, como The Lord of the Rings y Wheel of Time, ambas basadas también en libros de fantasía.



La serie, realizada bajo el mando del productor ejecutivo y showrunner Glen Mazzara, estaba planeada como una producción independiente a la película del 2017 que intentó adaptar la primera novela de la saga.



Mazzara quería contar los orígenes del protagonista, Roland Deschain, quien sería interpretado por Sam Strike, basándose en el cuarto libro de los escritos de King, Mago y Cristal.



Se cree que el piloto incluyó a actores como Michael Rooker, Jerome Flynn y Joana Ribeiro entre su elenco, que nunca fue anunciado oficialmente.