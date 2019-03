Cancela AMLO desarrollo en Santa Fé

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Campo Militar en Santa Fe no se venderá para construir un desarrollo inmobiliario, pues se convertirá en un parque público, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.Indicó que en las instalaciones se construirán "pocas" viviendas habitacionales para la Secretaría de la Defensa Nacional, pero las más de 100 hectáreas del terreno van a pasar a formar parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec."Va ser un parque, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, solo se van a construir muy pocas viviendas habitacionales para la Secretaria de la Defensa.Toda el área, todo el terreno, cerca de 100 hectáreas van a pasar a formar parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Ya no se va a vender, no va a haber un desarrollo inmobiliario, se va a priorizar el medio ambiente", afirmó el Presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.El proyecto en el Campo Militar fue revivido el 20 de diciembre, en una nueva versión, por López Obrador, quien dijo que serían urbanizadas 30 de las 125 hectáreas del Campo Militar para desarrollo y vivienda y comercios.En tanto, la Cámara de Diputados autorizó, hace unos días, 750 millones de pesos para que la Secretaría de la Defensa Nacional retire instalaciones del terreno.