Cancela Art Basel Miami edición 2020 por Covid-19

Ciudad de México-. A través de un breve comunicado, la feria de arte Art Basel anunció que su edición en Miami será cancelada.



Debido a la limitación de viajes internacionales, la incertidumbre de poder organizar un evento a gran escala para diciembre y las regulaciones de cuarentena que impone el gobierno de Estados Unidos, Art Basel "no tuvo más remedio" que cancelar el encuentro que se llevaría a cabo del 3 al 6 de diciembre.



La feria lamentó esta decisión porque está consciente del impacto que tendrá no solo en los galeristas y artistas, sino también en la comunidad cultural y la economía de Miami, Florida.



Ante la cancelación de sus ferias alrededor del mundo a lo largo del año, Art Basel ha recurrido a la creación de galerías virtuales como la OVR: 2020, la cual estará disponible del 23 al 26 de septiembre y será dedicada a obras de arte realizadas en este año.



En el mes de octubre, del 28 al 31, se presentará el salón OVR: 20c, con piezas creadas durante la década de los 90.



Para las galerías que se iban a presentar en Art Basel Miami se preparará otro evento virtual, pero aún no se han revelado más detalles.