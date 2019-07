Cancela Interjet 10 vuelos más

[email protected]

Interjet ha cancelado este martes 10 vuelos, a los que se suman al menos cinco demorados, según información de la empresa y pasajeros afectados.Con esto, entre ayer y hoy, la aerolínea ya suma 20 vuelos cancelados y al menos 10 con retrasos.Entre los vuelos cancelados hoy están el 2751 Ciudad de México-Ixtapa, el 2154 Ciudad de México-Tampico y el 2554 Veracruz-México, en tanto que entre los demorados se encuentra el 3301 Cancún-Ciudad de México.Interjet dijo a Grupo REFORMA que hoy ha cancelado 10 vuelos y sostuvo que la operación se regularizará mañana, sin dar más detalles.Sin embargo, ayer comentó que la situación se generó por retrasos operacionales que generan un efecto dominó y afectan a otros vuelos, resultado de la fuerte demanda en temporada alta y la gran cantidad de operaciones que existe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Fernando Heredia iba a viajar en el vuelo 2751, pero tras dos horas de estar formado en el Aeropuerto le informaron que su vuelo había sido cancelado."La grosería es que después de dos horas formado en ventanilla hasta llegar al mostrador me dicen que está cancelado por estructura operacional", relató el pasajero, quien junto con cuatro familiares abordaría este vuelo con destino a Ixtapa, donde vacacionarán.Resaltó que la familia tiene dos reservaciones para hoy que no podrá cancelar en un hotel de esa ciudad.El afectado comentó que si no consigue cancelar las reservaciones perderá 10 mil pesos, que es el costo del hospejdaje por día.Ante esta situación, ha buscado vuelos de otras aerolíneas, pero solamente encontró boletos para uno de mañana, por lo cual buscará que Interjet lo indemnice con hospedaje para hoy cerca del AICM.Heredia acudió con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que está en el Aeropuerto, donde le informaron que estas cancelaciones se notifican directamente a este organismo y los pasajeros recibirán una indeminización por parte de la aerolínea.A Estéfano Candia también le informaron que el vuelo en el que viajaría hoy, el 2154 con salida a las 12:10 horas, había sido cancelado."El personal de atención me dijo que es porque despidieron (en la aerolínea) a mil personas, que Interjet está un poco ajustado ahorita", contó el pasajero, quien labora en una empresa ligada al transporte de carga.Detalló que la aerolínea le ofreció viajar en un vuelo de mañana, pero esto no es una alternativa para él, ya que hoy por la tarde tiene una reunión de trabajo importante."@interjet el vuelo 3301 de Cancún a CdMx el día de hoy tiene un retraso de 4 horas y el personal se niega a otorgar la compensación por demora, quien puede", publicó en Twitter el usuario @egdaraorozco.Un piloto de Interjet que pidió no ser citado, comentó a Grupo REFORMA que, en efecto, la aerolínea tiene menos personal y eso ha provocado que no tenga tripulaciones completas para todos sus vuelos.Agregó que la empresa ha reducido su plantilla de sobrecargos y pilotos, por lo lo que al personal que todavía permanece le han pedido volar 100 horas al mes, 10 más de las que habitualmente laboran.Además, dijo, a algunos pilotos y sobrecargos les han solicitado que no tomen vacaciones para que laboren en esta temporada vacacional.La empresa, precisó el piloto, sí está ofreciendo pagar las vacaciones y las horas extra.