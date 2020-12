Cancela Interjet vuelos para lo que resta del año

Escuchar Nota

"Curiosamente, Interjet dejó de volar más, menos, el 9 de diciembre, que era la fecha de vencimiento de la póliza y pues ya nos confirmaron que la póliza de seguros no se ha renovado, así que oficialmente no puede volar", aseguró uno de los pilotos.

"Realmente no sabemos por qué Alejandro del Valle no ha inyectado los 150 millones de dólares que había prometido o fue una mentira.



"No ha habido acercamiento de ningún tipo ni de la empresa ni del sindicato con los trabajadores", aseguró.

Interjet canceló todos sus vuelos para lo que resta del año, de acuerdo con diversos reportes., mientras que para los siguientes días, el sitio web de la aerolínea no da opción de compra, solamente aparece un mensaje en el que señala que por la pandemia de, algunas rutas no están en operación.Empleados de la aerolínea comentaron a REFORMA que no habrá vuelos por lo menos hasta el 31 de diciembre.Además, trasciende entre los trabajadores, que el paro se debe a que ya venció la póliza de seguro de las aeronaves, sin la cual no pueden volar.La próxima semana, añadió, planean que gente de la aerolínea tenga una reunión con personal de lapara saber qué va a pasar con la empresa y con los trabajadores, ya que no la quieren mandar a quiebra.El piloto confirmó que no hay ninguna asignación para las tripulaciones para volar próximamente.se han manifestado respecto a esa información.La endeuda empresa, dirigida actualmente por Alejandro del Valle, sumó hoy siete días continuos sin operaciones desde la pausa anunciada el pasado 15 de diciembre.No obstante, acumula una serie de cancelaciones desde septiembre pasado, las cuales se recrudecieron en noviembre, donde el máximo de tiempo cancelado fueron 5 días.