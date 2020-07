Cancela NFL pretemporada; el mexicano está en riesgo

Escuchar Nota

Nueva York, NY.- Las negociaciones entre la NFL y su Asociación de Jugadores terminaron; la Liga cedió y no habrá pretemporada en 2020.



Aunque de inicio se había recortado el calendario de cuatro a dos partidos, en las pasadas horas se conoció que la resistencia de la NFLPA obligó a la oficina del comisionado a replantearse la situación, y la única solución fue cancelar.



De acuerdo con Mike Garafolo, de NFL Network, la cúpula de la Asociación ya le ha informado a los jugadores que el acuerdo está cerrado. Y eso no es todo.



Los 32 equipos comenzarán sus campamentos el 28 de este mes, sin embargo, para hacerlo, los rosters deberán reducirse a 80 elementos, por lo que se anticipan cerca de 320 cortes en los próximos días.



Lo anterior afecta directamente a quienes no llegaron por la vía del draft, como el liniero ofensivo mexicano, Isaac Alarcón, quien recién viajó a Dallas para integrarse a los Vaqueros.



La anulación de la pretemporada ya suponía un duro golpe a las aspiraciones del tricolor, cuya última esperanza para convencer a los coaches del equipo en el campamento. Ahora, luce improbable verlo portar el casco del equipo de la Estrella Solitaria o de cualquier organización de la NFL.