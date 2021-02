Cancela Obispo procesiones de Semana Santa en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Por segundo año consecutivo la pandemia mermará el desarrollo de la Semana Santa en Saltillo, donde la Diócesis prohibió las misiones foráneas y las procesiones religiosas.



El obispo Hilario González emitió recomendaciones para que los templos funcionen solamente al 25% de su capacidad para evitar los contagios.



Días importantes para la Iglesia como el Miércoles de Ceniza serán celebrados de manera virtual, y se invitó a las familias a que lo vivan desde casa para no tener contacto con gente fuera de su primer círculo.







Además, este próximo miércoles las iglesias no podrán tener misas o celebraciones de más de 20 minutos.



El Obispo prohibió la recepción de misiones en las parroquias y vicarías de la Diócesis, así como el envío de misiones a otros lugares, con el fin de no ser medio de difusión del virus.



Todavía está por decidirse la forma en que los católicos celebrarán la Misa Crismal, en la cual se reúnen el Obispo y los sacerdotes de la Diócesis para renovar sus votos.