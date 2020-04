Cancela Trump peticiones de asilo, no desperdicien su tiempo, dice

Escuchar Nota

El Gobierno de Donald Trump anunció esta mañana que “no se están aceptando peticiones de asilo”, para proteger a su país del coronavirus.“Esto representa un alto total a la inmigración ilegal. No desperdicien su tiempo, y no arriesguen su salud. Regresen a su tierra y hagan su vida allá”, dijo a los migrantes Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.A través de un comunicado de prensa, el funcionario federal argumentó que para evitar la propagación del virus entre migrantes indocumentados que entran a su país ilegalmente o para solicitar asilo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha emitido una orden directa de regresar inmediatamente a México o a su país de origen a cualquier migrante que intente entrar por la frontera con México de forma irregular.La medida aplica tanto para ya los migrantes que ingresen por los puertos de entrada o en las áreas intermedias, en el caso de esta frontera por el río Bravo o el desierto.“El brote del coronavirus ha creado una emergencia global de salud, por lo cual los Estados Unidos han implementado nuevas medidas para mantener a nuestros países a salvo del virus”, apuntó.Dijo que la orden del Centro de Control significa que no se están aceptando peticiones de asilo.“Significa que no los detendrán y dejarán en libertad dentro de los Estados Unidos. Si intentan entrar a los Estados Unidos ilegalmente o para solicitar asilo, los regresarán a México o a su país de origen”.Hasta ayer, el gobierno de Trump mantenía suspendidas las nuevas peticiones de asilo político a través del registro con el Centro de Atención para Migrantes (CAIM), mientras que las audiencias de los extranjeros retornados a México han sido programadas durante la contingencia de salud.Sin embargo, la deportación de mexicanos continuaba hasta ayer, con un promedio de 65 personas al día, según autoridades mexicanas.