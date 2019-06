Cancelación de Metrobús fue vergonzoso: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó este lunes que fue un episodio "vergonzoso" la cancelación del Metrobús en La Laguna de Durango, acción que tomó el presidente López Obrador a mano alzada durante su visita ayer a Gómez Palacio, informó El Siglo de Torreón "Me parece que el día de ayer, pues una turba ahí de personas pagadas se dedicaron a gritarle al presidente que no querían el Metrobús, cuando ni siquiera lo han iniciado, cuando ni siquiera saben de qué se trata... Le dieron una impresión al presidente como si nadie quisiera el Metrobús, lo cual me parece una acción demagógica y concertada por intereses de quien no quiere que se haga una obra como esta".Zermeño además señaló que proyectos de tal importancia para una región deben de tomarse de una manera "seria y técnica", ya que se pone en incertidumbre el desarrollo de La Laguna y de sus diferentes sectores."Estamos obligados a consultar seriamente a la sociedad y proponerle una modernización del transporte que se merece la Comarca Lagunera, eso de ayer me parece vergonzoso y me parece lamentable que haya intereses oscuros que no dan la cara, pero sí azuzan a otros".Respecto al futuro del proyecto en el corto plazo, el alcalde de Torreón dijo no saber lo que sucederá, pues de forma clara el presidente apoyó la negativa al Metrobús ante los asistentes a su evento."Ya escucharon ayer, después de los gritos y sombrerazos, pues por lo pronto ese recurso quedará ahí pendiente", señaló.