Cancelan Abierto de Los Cabos por Covid-19

Ciudad de México.- El Abierto de Tenis Los Cabos se une a la lista de eventos cancelados en este 2020.



Como parte de las medidas de seguridad tomadas para evitar contagios por Covid-19, el torneo de tenis de Los Cabos no se celebrará este año.



"Con profunda tristeza les informo que debido al brote activo de Covid-19, el Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex 2020, ha sido suspendido.



Desafortunadamente, la situación actual por la que atraviesa el mundo nos obliga a suspender el torneo para salvaguardar la integridad y seguridad de los aficionados, los jugadores y el personal que colabora en nuestro evento.







"Después de semanas de un arduo análisis de la situación, la ATP en colaboración con los miembros de los torneos, emitió recientemente un comunicado en el cual anuncia la extensión de la suspensión del Tour AT P hasta julio 31, 2020; lo cual significa que los torneos en Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Cstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel, no se llevarán a cabo como estaba planeado", se puede leer en la carta emitida por José Antonio Fernández, director del torneo.



Para su edición 2020, el Abierto de Tenis Los Cabos estrenaría su nueva casa, sin embargo, las actividades de construcción tuvieron que parar por la alerta mundial de la pandemia, dejando la obra en un 55 por ciento de avance.