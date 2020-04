Cancelan Burning Man 2020 por coronavirus

Escuchar Nota

"Dada la dolorosa realidad del Covid-19, uno de los mayores desafíos mundiales de nuestras vidas, creemos que es lo correcto", anunciaron. "Sí, estamos desconsolados. Sabemos que ustedes también lo están. En 2020 necesitábamos conexión humana e inmediatez más que nunca. Pero la salud pública y el bienestar de nuestros participantes, el personal y los vecinos en Nevada son nuestras principales prioridades".



"No estamos seguros de cómo saldrá; probablemente será desordenado e incómodo por los errores. También es probable que sea atractivo, conectivo y divertido", aseguraron.



Los orgnizadores del excéntrico festival, que cada año se celebra en, decidieronde coronavirus que se vive en el mundo.Cabe mencionar que es la primera en 35 años que una edición sea cancelada, pero no todas son malas noticias.También se reveló que el festival será llevado al mundo digital retomando la temática originalmente planeada para el 2020: "Black Rock City in the Multiverse".