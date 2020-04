Cancelan Clausura 2020; definirán a un campeón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ayer las autoridades de la Liga MX tomaron la determinación de dar por concluidos de manera anticipada todos los torneos de formación de futbolistas en México, desde la categoría Sub 20 hasta la Sub 13 del Clausura 2020.



Todo esto, según reveló el comunicado emitido por la Liga MX con sede en Toluca, “con el firme propósito de salvaguardar la integridad de todos los jóvenes que integran los torneos de Fuerzas Básicas, así como el bienestar de sus familiares”.



Para resarcir el daño que sufrirán los equipos en materia de competencia con otros clubes, y para mantener a los futbolistas en activo, la misma liga organizará dos torneos de Copa en Toluca, en fecha y formato por definirse.



“Participarán los 18 clubes de Liga MX en sus categorías Sub 20 y Sub 17, brindando, por supuesto, un compás de espera para que los clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el torneo”, apunta la misiva.



En la categoría Sub 20, el conjunto que encabezaba la clasificación general hasta la Jornada 10 del Clausura 2020 era Rayados de Monterrey, con 26 unidades y que son dirigidos por Hugo Norberto Castillo.