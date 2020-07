Cancelan deuda de 108 mdp a dueño de Oceanografía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un tribunal federal canceló hoy un crédito fiscal de 108.7 millones de pesos, fincado en 2014 por el SAT contra el empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de la naviera de servicios petroleros Oceanografía.



La Primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolvió que el SAT omitió notificar correctamente el inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, que dio a conocer por medio de estrados, luego de que no localizó al contribuyente en su domicilio fiscal en la colonia Mixcoac.



El tribunal resolvió que el SAT puede reiniciar el procedimiento, que se refiere a pago de impuestos federales en 2011.



El órgano tributario puede impugnar este fallo mediante revisión fiscal, ante un tribunal colegiado de circuito, pero con pocas probabilidades de éxito, por lo que podría optar por iniciar de inmediato la nueva verificación a Yáñez.



Cabe recordar que, en noviembre de 2017, el SAT notificó un total de 30 créditos fiscales contra Yáñez que sumaban 910 millones de pesos, derivados de impuestos federales no pagados, más multas, actualizaciones y recargos acumulados desde 2009 hasta 2013, cuando Oceanografía era una de las principales contratistas de Pemex.



Pero todos estos créditos también fueron notificados vía estrados, por lo que podrían tener el mismo problema de origen que el cancelado hoy.



Justo desde 2017, Yáñez litiga por lo menos otro juicio contra el SAT, ante la Octava Sala Regional Metropolitana del TFJA.



En mayo de 2015, el SAT fincó a Oceanografía el crédito fiscal más cuantioso que se ha registrado en México, de 17 mil 860 millones de pesos por omisiones sólo en el ejercicio de 2012, mismo que fue excluido por el Poder Judicial del concurso mercantil de la empresa y no pudo ser cobrado.



Oceanografía pasó por un proceso de concurso, iniciado por el Gobierno, e incluso en 2016 fue declarada en quiebra.



Si bien en septiembre de 2019 fue aprobado un convenio de reestructura con sus acreedores, no ha podido volver a colocarse entre las contratistas importantes del sector petrolero.