Cancelan el Mr. Coahuila para evitar contagios

Saltillo, Coah.- Lo que se tenía previsto para ser un día de fiesta para el deporte del fisicoconsturctivismo, se convirtió en un día más, pues el Mr. Coahuila de ese sábado de la World Fitness Federation se canceló.



Planeado desde semanas, se fue dando a poco el registro de competidores, pero en últimas fechas, debido al incremento de contagios por coronavirus en la entidad, autoridades no permitieron la celebración del evento de fitness y fisicoconstructivismo.



Coahuila es una de las pocas entidades que no realizarán este selectivo o Mr. Coahuila de dicha organización, por lo que algunos atletas estarán a la espera de alguna respuesta de parte de los organizadores del Nacional en Celaya, Guanajuato, del próximo fin de semana, para ver si pueden inscribir competidores son pasar por el estatal.



El estatal estaba para realizarse hoy en el gimnasio de La Madriguera, pero se canceló.



Muchos atletas vieron frustrados sus sueños tras la cancelación, pues se prepararon durante semanas para no competir, por ello buscan un evento alternativo.