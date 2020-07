Power Fitness realiza entrenamientos en el estadio Olímpico; no acatan medidas sanitarias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Durante el fin de semana Power Fitness realizó en el estadio Olímpico sesiones de entrenamientos dirigidos al futbol americano, en donde hubo una considerable respuesta.



Aunque se les permitió ingresar a la pista y el área de salto de longitud, los atletas y preparadores no utilizaron medidas sanitarias requeridas y que vienen especificadas al entrar a esta instalación.



No llevaron cubreboca en ningún momento, ni tampoco sana distancia, lo cual tampoco fue verificado por el personal del Inedec cuando ya estaban entrenando o haciendo los ejercicios.



Los entrenamientos consistieron en fuerza resistencia y velocidad, así cómo acondicionamiento, ejercicios específicos, técnica individual, además de consejos para una buena preparación.



Estos ejercicios se hicieron durante sábado y domingo con preparadores provenientes de la Sultana del Norte.





Lo hecho por los atletas no fue verificado por el personal del Inedec.