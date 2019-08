Cancelan estreno del filme The Hunt tras críticas de Trump

Universal Pictures decidió cancelar el estreno de la cinta The Hunt debido a las fuertes críticas que recibió por parte del presidente estadunidense Donald Trump, quien acusó de racista a la industria cinematográfica Hollywoodense.A través de un comunicado, el estudio informó que si bien con anterioridad ya había pausado la campaña publicitaria de la película, después de una ‘cuidadosa consideración’, habían decidido cancelar el lanzamiento de la película y añadió:‘Apoyamos a nuestros cineastas y continuaremos distribuyendo películas en asociación con creadores audaces y visionarios, como los asociados con este thriller social satírico, pero entendemos que ahora no es el momento adecuado para estrenar este filme’.En esta ficción, de clasificación R (restringida, no aptas para menores de 17 años, salvo en compañía de un adulto), personas capturadas en tradicionales bastiones republicanos del sur de Estados Unidos despiertan en un campo desconocido, rodeados de cazadores deportivos de filiación liberal cuyo objetivo es matarlos.Cabe recordar que en días pasados, y sin referirse al nombre de la película, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter:‘¡Los liberales de Hollywood son Racistas al más alto nivel, y con mucha Rabia y Odio!’, tuiteó Trump.‘La película que está por salir fue hecha para incendiar y provocar caos’, agregó.