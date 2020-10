Cancelan ‘mega-fiesta’ de Halloween en Sonora

Escuchar Nota

Sonora.- Para evitar propagación del Covid-19 o posibles brotes, este año no se realizará la tradicional “mega-fiesta” de Halloween.



El comité organizador del evento, compartió mediante su pagina oficial en redes sociales que siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud tanto estatales como municipales ante la contingencia sanitaria, la fiesta de disfraces de este año queda cancelada.



En el post, proponen que en lugar de buscar salir y exponerse en lugares con aglomeración de personas, los interesados realicen pequeños festejos siguiendo protocolos de seguridad en sus hogares.



"Estamos conscientes de lo que representa postergar este tradicional magno evento multitudinario que cada año esperamos con ansias, pero debemos continuar apoyando el quedarse en casa para protegernos de posibles contagios por la gran cantidad de asistentes que tenemos en el evento”, puntualizaron.



Solicitaron comprensión e invitaron a sus seguidores a no bajar la guardia ante el Covid-19, cuidándose y siendo responsables.



Además, resaltaron que se deslindan totalmente de otras páginas no autorizadas que promuevan concentraciones de personas en lugares públicos como la calle Kino, esperando que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.











