Cancelan misas en capillas de Saltillo

Saltillo, Coah.- Ante la emergencia sanitaria del Covid 19 los funerales se realizan de manera ordinaria en cuanto a las horas que se vela el cuerpo, pero no se podrá celebrar misa en las capillas y se realizan con la menor cantidad de personas, dentro del complejo, señalaron en una conocida empresa funeraria de la ciudad.



“Hasta el momento no se ha ordenado nada, todo sigue igual, lo que sí es que misas ya no hay, y la recomendación que hay, es que vengan el menor número de personas, solo familiares más cercanos”, comentó vía telefónica un empleado.



En un recorrido por distintas capillas como la ubicada en Emilio Carranza, o la que está en Hidalgo y Valdez Sánchez, se constató que la afluencia de asistentes a los velorios ha disminuido en la cuarentena.