Cancelan práctica 2 del GP de Eifel de la Fórmula 1 por mal tiempo

Escuchar Nota

Nürburgring.- Los ensayos libres 2 del Gran Premio de Eifel de Fórmula 1, retrasados en dos ocasiones debido al mal tiempo, fueron al final anulados, anunció la dirección de la carrera.



Los ensayos libres 1 corrieron la misma suerte al ser primero retrasados dos veces, para ser finalmente anulados por la misma razón.



Debido a las nubes bajas y a la bruma en el circuito alemán de Nürburgring (Renania-Palatinado), el helicóptero médico no podía despegar.



La anulación de estos primeros ensayos impidió al alemán Mick Schumacher, hijo de Michael, debutar en un fin de semana de gran premio con Alfa Romeo.



El británico Callum Ilott, piloto de F2 como Schumacher y miembro de la filial de jóvenes de Ferrari, se vio privado de la misma oportunidad con Haas.



¿Cómo estará el clima en la carrera?



Las condiciones meteorológicas se anuncian más clementes el sábado en los ensayos libres 3 y las calificaciones y el domingo en la carrera, aunque haya riesgos de lluvia durante la prueba.



El Gran Premio de Eifel, de viernes a domingo, es la undécima manga de 17 esta temporada. La F1 no ha corrido en Nürburgring desde 2013, por lo que escuderías y pilotos no tienen referencias sobre este trazado, y siguen sin contar con ellas tras la anulación de esta jornada de ensayos libres no ha ayudado.