Cancelan Premios Fénix por falta de apoyo del Gobierno

Debido a la falta de apoyo del Gobierno federal y de la Ciudad, Cinema23 canceló la entrega de los Premios Fénix este año.A través de un comunicado de prensa, la organizadora del evento, que galardona a los mejores trabajos en México, América Latina, España y Portugal, dio a conocer la noticia.En el boletín se explica que no hay apoyo del Estado mexicano para realizar esta ceremonia, y que solo con patrocinios no es posible realizarla."Las políticas públicas y culturales han cambiado radicalmente en nuestro País, ya que no permiten que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tengan acceso a recursos públicos."La viabilidad de los Fénix de forma únicamente comercial, a través de patrocinios privados, es imposible, por lo que es necesaria la participación y continuidad del Estado para realizar una iniciativa de esta envergadura" se lee en el comunicado.La organizadora consideró que la falta de apoyo trunca la oportunidad de darle continuidad al proyecto, que contribuye al fortalecimiento de la imagen de la capital del País.El gobierno de la Ciudad de México y su Secretaría de Cultura, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Conaculta (en su momento) y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris apoyaron desde 2014 y hasta 2018 a Cinema23, organizadores de los Premios Fénix.