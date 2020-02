Cancelan vuelos en aeropuerto de Barajas por presencia de drones

Escuchar Nota

Demoras en Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.



Un dron no es un juguete, es una aeronavehttps://t.co/Sv8If6oexc



Consulta tu vuelo con aerolínea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm — ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020

El aeropuerto de Barajas está cerrado. El espacio aéreo del aeropuerto permanece clausurado en la mañana de este lunes por la presencia no controlada de drones en el espacio aéreo, según ha confirmado el Ministerio de Transportes.En el transcurso de esta mañana un piloto pilotos ha notificado el avistamiento de un dron. Un segundo aviso por parte de otro piloto ha llevado a la activación del procedimiento de desvío masivo de aviones, denominado 'Rate 0', que impide el despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto, según han explicado fuentes de Enaire.Los avistamientos se han producido en las inmediaciones de Barajas, no sobre el aeropuerto, que hoy opera en configuración norte. La paralización de actividad se ha producido apenas superada la hora punta del aeropuerto, que ha pasado de realizar más de 90 operaciones a la hora a cero. En stos momentos hay 17 vuelos desviados (siete a Valencia, tres a Barcelona, 2 a Alicante, dos a Valladolid y tres a Zaragoza).El protocolo abierto lleva a la reunión inmediata de un comité formado por el gestor de los aeropuertos, Aena, el gestor de navegación Enaire, la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) y la Guardia Civil. por el momento, no ha podido llevarse a cabo la localización del dron.Enaire ha confirmado que los aviones. La alerta ha sido activada a las 12.40 horas y se mantendrá, en principio, hasta las 14.40 horas.Esta información también ha sido confirmada por elAnte el caos generado,se requiere previamente un estudio aeronáutico de seguridad que analice y mitigue los posibles riesgos y una vez obtenida la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), contactar con el Departamento de Coordinación Operativa de Espacio Aéreo de Enaire para coordinar su operación.Existe a disposición de pilotos y operadores de drones una web específica y la aplicación drones.enaire.es, con datos de información aeronáutica para la identificación de posibles restricciones para volar drones en un determinado espacio aéreo de acuerdo con la legislación vigente.en las proximidades de un aeropuerto es una infracción "grave" y que las sanciones pueden alcanzar los 90 mil euros.El gestor de las infraestructuras aeroportuariastambién ha advertido de la incidencia, que atribuye a la presencia de drones. En su cuenta oficial en Twitter habla de 'demoras' en los vuelos que salen y llegan al aeropuerto.