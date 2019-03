Cancelará SSa uso de cannabis medicinal

La Secretaría de Salud (SSA) anunció que buscará revocar los lineamientos sobre el uso medicinal y científico de la mariguana, emitidos en el gobierno anterior, pues argumenta que se presentaron presuntos casos de corrupción en el manejo de medicamentos, así como una reglamentación “limitada y laxa” que permite a menores y jóvenes acceder a ellos.En su primera comparecencia en el Senado de la República, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que los lineamientos para regular la mariguana con fines médicos contravienen artículos de la Ley General de Salud e incluso de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.“No se completaron muchas de las necesidades que se requieren para cumplir el registro y para el uso y para la regulación de trabajo al aceptar nuevo producto, un nuevo medicamento y más aún cuando esto se tiene que precisar para su uso medicinal y no dejarlo abierto”, dijo Alcocer Varela.Señaló que esto repercute en la salud pública, porque permite que niños y jóvenes accedan con facilidad diversos productos elaborados con cannabis.“Es escalofriante ver cómo en algunos lugares cada vez mayores, como ejemplo, hay gomitas con cannabis, y las gomitas a cualquier niño les gusta, les atrae y las comen y si hay algo que no se puede discutir es que, a la edad de los niños, jóvenes, adolescentes, esto es totalmente perjudicial para la salud”, declaró.En octubre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó jurisprudencia para el uso lúdico o recreativo de la mariguana en México, pero con la aclaración de que los consumidores no podrán vender ni distribuir el cannabis a terceras personas.Con esa declaración, la Corte declaró inválidos los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que prohíben “sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y adquirir” de forma legal la semilla de la cannabis, para uso personal.Estos artículos, argumentaron los ministros, “violan los derechos humanos a la dignidad, pluralismo, personalidad, propia imagen, libertad personal y corporal”.El actual secretario de Salud dijo que también analizan interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por una presunta red de corrupción de servidores públicos y usuarios que operaba en la Cofepris, que incidió en la regulación de algunos medicamentos, incluida la mariguana para uso medicinal.El actual secretario de Salud dijo que también analizan interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por una presunta red de corrupción de servidores públicos y usuarios que operaba en la Cofepris, que incidió en la regulación de algunos medicamentos, incluida la mariguana para uso medicinal.