Cancer Queen ‘Conversación con los amigos que se fueron’

“Como lector, los primeros amigos que tienes es gente muerta en su mayoría, porque son escritores que has leído y por medio de leerlos conversas con ellos”, explica entre risas Óscar David López, poeta que se presentará hoy en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.El regiomontano llevará su poemario Cancer Queen, con el cual resultó vencedor del Premio Enriqueta Ochoa 2015, y que ahora regresa renovado con nuevos textos en los que, a través de un tono relajado y libre, conversa con varios de sus amigos que se dibujan como fantasmas entre las palabras del poeta.“En este poemario converso con mis amigos, por eso el tono no debía ser una elegía fúnebre, sino al contrario, hay anécdotas hilarantes y hay otras muy filosóficas. No es un libro que esté marcado por el tono hacia algún lado en específico, sino que es muy variado. Esto porque quería que fuera una muestra de la multitud de circunstancias que cruzamos en la vida. Que fuera una muestra diversa de cómo vivimos”, apuntó López a Zócalo en entrevista.Cancer Queen se conforma por dos bloques de poesía. El primero es el que da nombre al libro, mientras que el segundo está titulado El País de las Injurias.“No quiero decir que estos poemas son confesionales, sino que son diversos ejercicios que hice para escribir. Al verlos y retomarlos encontré un hilo conductor en esos poemas, que armé como un libro.”Aun así es un libro que está armado a retozos y retazos. Pues supuso una selección de poemas que hablaran por medio de tres hilos conductores, con esos amigos que ya no lo acompañan, a la vez que dialogaba con un proceso propio de convalecencia.“Cuando armé este libro estaba saliendo de un proceso de recuperación de una enfermedad, pero a la par comenzaron a morir algunos amigos. Varios de mi edad y otros más grandes, pero todos tenían que ver con el mundo de las letras, y curiosamente todos murieron de cáncer. Fue ahí donde me di cuenta que las voces que estaba creando en estos poemas, más que ver con el cáncer y la enfermedad, tenían que ver con la creación y la creatividad pero también una pulsión de la muerte que siempre está presente en alguien enfermo”, señaló.El autor de Perro Semihundido también señala que todos los poemas que existen en Cancer Queen son vistos siempre desde el humor.“La tercera línea en este libro, además de la enfermedad y mis amigos, la amistad, es el género. A veces, según el poema, un amigo se convierte en una amiga. Viendo cómo el género se manifiesta en su vida, no desde la teoría sino desde la práctica, visto por el filtro de la amistad, que es desde donde puede jugarse con cualquier tema. Es por eso que estos poemas tienen un tono más de conversaciones, no es tan lírico como otros libros que tengo. Aquí me importaba contar historias que abarcaran estos tres caminos: la enfermedad, los amigos y el género”, expresó.El libro de López reluce de ironía e irreverencia. Una nueva forma de escribir sobre cosas terribles y hechos dolorosos pero sin verlos de esa manera, sino saludarlos y conocerlos, como se ha hecho en la poesía norestense los últimos años.“Hay un proceso de liberación al hablar sobre muerte, vida e incluso el gozo de esta. Y el utilizar estos tonos desenfadados de broma, incluso ‘clown’ se debe a que es una exploración de otros caminos poéticos. Siento que estamos en un momento de transición en el que buscamos dialogar con estos temas tan duros de una forma frontal pero no dolorosa. No sé hacia dónde vamos o hacia dónde llegará este camino”, concluyó el autor, quien señaló que se encuentra trabajando en una trilogía de novelas sobre el territorio del noreste mexicano.