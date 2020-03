Canción sin Miedo es un grito de dolor

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Canción sin Miedo, considerada el himno feminista de México se creó durante nueve horas de febrero, entre el calor y el viento del Desierto de Francisco I Madero, honrando en su melodía el sentir de miles de mujeres y el lamento de quienes ya no están para cantarla.



La autora e intérprete Vivir Quintana escribió en cada línea un grito desesperado hacia las autoridades por la muerte de cientos de mujeres, reconoció el rechazo al miedo, la lucha y combate de quienes protestan con el puño en alto; escribió de la rabia y coraje cuando no hay justicia en cada estrofa.



Ni siquiera ella misma pensó que esta canción podría tener el impacto nacional que tuvo, incluso antes de su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, ni que trascendería las fronteras hasta escucharse en otros países de Latinoamérica, tras su participación con la cantante chilena Mon Laferte.



“Es una canción de todas, no solo mía, es un sentimiento colectivo y con el que las mujeres se han identificado”, comentó Vivir durante su estancia en Coahuila para la presentación, junto a otras artistas locales, en el restaurante bar Cerdo de Babel, del Centro Histórico.



Más allá de su lanzamiento nacional como artista o una canción de folklor regional, resulta una crónica de la situación que viven las mujeres del país; una canción de protesta y sin miedo, como fue titulada, dijo la egresada de la Escuela Superior de Música en la capital del estado.



“Cuando comencé a escribir pensé en que pudiera ser una canción bonita, de amor, de paz pero luego pensé en el grito de dolor que no se escuchó o del grito por la justicia que se silenció, entonces supe que debía ser de protesta”, dijo Vivir.