Canciones de Navidad en español: las 20 que no pueden faltar en tu playlist

Ciudad de México.- La Navidad por fin ha llegado, pinos decorados con esferas, luces de colores, adornos y figuras de Santa Claus ‘invaden’ diferentes zonas. Si eres amante de celebrar estas festividades no te puedes perder esta lista con las canciones navideñas que no pueden faltar en tu playlist para que vivas el espíritu navideño aún a la distancia de tus seres queridos, debido a la pandemia de Covid-19.



Canciones de celebridades como Luis Miguel, Thalía, Carlos Rivera y La Oreja de Van Gogh deben estar presentes en tu lista de música para vivir la experiencia de estas fechas.



Aquí te compartimos una lista de 20 temas que no pueden faltar en tu playlist navideña.



1. Ven a cantar – La hermandad







2. Feliz Navidad – Michael Buble ft. Thalía







3. El tamborilero – Raphael







4. Santa Claus llegó a la ciudad – Luis Miguel







5. Noche de paz – Luis Miguel







6. El niño del tambor – Carlos Rivera







7. Feliz Navidad Gwen Stefani y Mon Laferte







8. Blanca Navidad – Alejandro Fernández







9. Frente a la chimenea – Luis Miguel







10. Noche de paz – La oreja de Van Gogh







11. Ya llegó la Navidad (Salsa)







12. Cumbia navideña – Hermanos Yaipén







13. Navidad Rockabilly – Flor Amargo







14. Popurrí navideño – La Diosa de la cumbia







15. La Navidad de los pobres – Tigres del Norte







16. Feliz Navidad – Tito el Bambino







17. Mi burrito Sabanero – Juanes







18. Somos hermanos – Patylu ft. Alex Sirvent







19. Los peces en el río – Pandora







20. Un año más