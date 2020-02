Candidato de Macron a la alcaldía de París renuncia por escándalo sexual

Escuchar Nota

“No quiero exponer más, a mí y mi familia, cuando todos los golpes son permitidos”, ha dicho Griveaux en una declaración televisada.



"Alguien rompió una botella sobre su cabeza", reveló un testigo, que afirmó que Pavlenski estaba en "un estado deplorable".



, candidato de La República en Marcha (LREM) -el movimiento creado por el presidente- a la alcaldía de París, se ha retirado este viernes después de que seLa renuncia supone un duro golpe para el propio Macron, ya que las municipales se presentaban difíciles para LREM a nivel nacional y especialmente en la capital. Ahora la situación se ha complicado todavía más.El político, de 42 años, se ha quejado amargamente dedurante los últimos meses.Calificó las últimas revelaciones, filtradas a internet y las redes sociales por el, de “ataques innobles que afectan a mi vida privada”. Al parecer, los mensajes y vídeos desvelados, sobre una relación privada, son muy explícitos.Griveaux ha estado en el equipo de Macron desde el principio. Formaba parte, pues, de los llamados “mormones”, el núcleo que acompañó al actual presidente en su carrera al Elíseo desde que dejó de ser ministro de Economía de, en el 2016.La campaña de Griveaux en París nunca despegó. Algunos sondeos lo daban tercero, por detrás de la actual alcaldesa, la socialista, y de la conservadora, exministra de Justicia. La República en Marcha se hallaba, además, ante el problema de una candidatura rebelde, la del matemático Cédric Villani, que fue elegido diputado de LREM pero no aceptó que se escogiera a Griveaux para París y mantuvo su propia aspiración a la alcaldía, dividiendo así a los potenciales electores.Para Macron las municipales son importantes.Los últimos años han sido difíciles. La revuelta de los’, las numerosas algaradas callejeras, la huelga contra lay otros conflictos han erosionado su popularidad e hipotecan su proyecto transformador.Según el diario Libération, detrás de su difusión está el artista ruso, refugiado en Francia, y que asegura haber querido denunciar la “hipocresía” del candidato del partido presidencial. Añadió en ese periódico que cpor la policía francesa, aunque la Fiscalía de París precisó que su detención no está vinculada al escándalo político, sino adurante una fiesta el pasado 31 de diciembre que terminó con tres heridos, dos de ellos por arma blanca.Según testimonios citados por el vespertino, varias personas comenzaron a discutir y el artista ruso -que tiene estatuto de refugiado político en Francia- habría agarrado un cuchillo en la cocina.Los agentes arrestaron al artista ruso por esos hechos, en el marco de una investigación en su contra porLa divulgación por Internet de las imágenes de contenido sexual sin el consentimiento del ahora ex candidato oficialista podría, no obstante, suponerle nuevos problemas judiciales, ya queEn caso de probarse el delito, la pena puede alcanzar losCon información de La Vanguardia y Crónica