Candidato llora por recibir 5 votos y son 9 en su familia

La reacción de un candidato indio al enterarse de los resultados de los comicios está dando la vuelta al mundo. Se presentaba a las elecciones de Punjab como independiente y solo recibió cinco votos, pese a ser nueve los miembros de su familia, por lo que entre lágrimas aseguró que se sentía traicionado por su propio entorno.Fue en una entrevista para una televisión cuando se derrumbó frente a la cámara al hablar sobre la decepción que se había llevado con su propia familia. Las imágenes se hicieron virales y están circulando por las redes sociales de todo el mundo. Algunos incluso lo han calificado como "la historia electoral más grande".En la entrevista, el presentador le preguntó si había recibido solo cinco votos, a lo que Wala respondió: "Señor, hay nueve personas en mi familia, pero solo he recibido cinco votos". El reportero entonces le preguntó si sus familiares no le habían votado, a lo que respondió: "No, señor, han sido deshonestos".Pero su disgusto terminó pronto, pues al parecer los resultados no eran oficiales y en realidad había obtenido más votos.