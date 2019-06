Candidatos a la gubernatura emiten su voto en Puebla

#Elecciones2019 Arriba Miguel Barbosa a dar su voto a la escuela Adolfo López Mateos en Tehuacán, Puebla https://t.co/7exKakiOCp pic.twitter.com/bUf38djy3H — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) 2 de junio de 2019

️El candidato ciudadano Enrique Cárdenas acude a las urnas a emitir su voto en San Pedro Cholula | Vía Norma Marcial #Elecciones2019 #EleccionesPuebla2019



Lee más: https://t.co/Lmgn0RrnFD pic.twitter.com/eV8T6EZ758 — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) 2 de junio de 2019

Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI a la gubernatura del estado de Puebla votó en la casilla 3509 en la Colonia El Vergel. pic.twitter.com/JHuvJnAWJc — A primera hora (@PueAPrimeraHora) 2 de junio de 2019

Acabo de ejercer mi derecho. Es un voto por la democracia. pic.twitter.com/oYWkspUBSq — Guillermo Pacheco Pulido (@GuillermoPaP) 2 de junio de 2019

#Elecciones2019 Los tres candidatos: Alberto Jiménez Merino, Miguel Barbosa Huerta, Enrique Cárdenas Sánchez y el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, cumplen con su obligación ciudadana y acuden a votar por el próximo gobernador de #Puebla pic.twitter.com/WCOiYoVfT6 — Periodismo Hoy (@PeriodismoHoyMX) 2 de junio de 2019

Los aspirantes Luis Miguel Barbosa, de Morena, Alberto Jiménez, del PRI, y Enrique Cárdenas del PAN, acudieron a sus respectivas casillas a emitir su voto en la elección extraordinaria de Puebla en la que se elige gobernador y 5 presidencias municipales.El candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, Luis Miguel Barbosa, acudió a emitir su voto alrededor de las 9:40 horas de este domingo.Barbosa votó en la casilla instalada en la primaria Adolfo López Mateos, perteneciente al distrito electoral federal número 5 de Tehuacán.El aspirante morenista llamó a celebrar una jornada electoral en paz, previo a emitir su voto.Acompañado de su esposa, Barbosa señaló que prevé que la votación culmine con un amplio margen de ventaja a su favor, aunque dijo que no especulará.Por su parte, el aspirante del PAN, Enrique Cárdenas, emitió su voto a las 10:10 de la mañana en San Pedro Cholula.Cárdenas confió en que la jornada electoral transcurrirá en calma y tranquilidad y dijo que no se anticipará a emitir un pronóstico para únicamente esperar por los conteos del INE.“Invitamos a que todo mundo participe y cumpla con su obligación ciudadana”, dijo Cárdenas.“Yo creo que va a estar muy bien. Todavía no tenemos nada. Hasta el conteo rápido del INE. Va a transcurrir en tranquilidad la jornada”, añadió. “Vamos a los portales de Cholula, vamos a tomar un 'cafecito' por allá”.El aspirante priista, Alberto Jiménez Merino, acudió a las 10:00 horas la casilla ubicada en la colonia El Vergel, donde emitió su voto acompañado de su familia.El candidato a la gubernatura por el PRI dijo que acatará los resultados que resulten de la elección e indicó que “los dados están cargados” hacia un candidato, sin mencionar hacia qué aspirante.“Estamos emitiendo nuestra decisión por un Puebla democrático, vemos que es una elección donde ‘los dados están cargados’ hacia un candidato, los programas sociales y los aparatos del estado están volcados hacia un candidato, pero invito a los poblanos que somos mucho más a que elijan su mejor opción, invito a que participen en esta fiesta democrática y a todos ustedes gracias por su atención”, dijo en su mensaje luego de votar.Más temprano, el Gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, fue de los primeros ciudadanos en emitir su voto, alrededor de las 8:45 horas, en la jornada electoral en la que se elige a su sucesor.Mediante su cuenta de Twitter, Pacheco Pulido publicó la fotografía en la que muestra su dedo pulgar derecho con la tinta indeleble."Acabo de ejercer mi derecho. Es un voto por la democracia", escribió en la red social el actual mandatario poblano.Este domingo se elige gobernador en Puebla además de 5 presidencias municipales. Además de la elección a la gubernatura en la que contienden Luis Miguel Barbosa, por Morena; Enrique Cárdenas, por el PAN, y Alberto Jiménez Merino, por el PRI, también se elegirán presidentes municipales en Santa Clara Ocoyucán, Tepeojuma, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Cañada Morelos.Las casillas se abrieron a las 08:00 horas y la jornada concluirá a las 18:00 horas.