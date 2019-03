Candidatos para la CRE no tienen capacidad: Mauricio Kuri

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri criticó el reenvío por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de las mismas ternas para elegir a cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Entrevistado por Wendy Roa para Imagen Radio, dijo que “lo vemos vergonzoso. Francamente es una falta de respeto, no sólo al Senado, sino a todo el país. El hecho de que quieras meter gente que no tiene la capacidad, que no tenga el perfil para puestos tan importantes, te dice la idea que tiene como país”.Indicó que los integrantes de Morena justifican el reenvío de las ternas con los mismos perfiles argumentando que todos son honestos, pero cuestionó si en el país no existe gente honesta y con capacidad para desempeñar puestos con el perfil adecuado.Ante la posibilidad de que el Senado vuelva a rechazar la terna y el presidente López Obrador pueda elegir libremente a quién nombra en las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía, Kuri señaló que lo puede hacer, pero no tendrían legitimidad.