Canelo Álvarez y Callum Smith registran 168 libras de cara a su pelea

Escuchar Nota

“Pudimos haber elegido a otro boxeador, incluso teníamos una pelea mandatoria ante (el turco Ivni) Yildirim, que es el retador oficial. Podríamos habernos ido por el rival – se puede decir más cómodo después de un año sin pelear – pero creo que aquí hay muchas cosas que uno tiene que cuidar. No es solo una pelea fácil. Hay que cuidar el prestigio que se tiene como el mejor boxeador del mundo”, explicó Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez Barragán.



"Lo que genere riesgo es lo que me gusta, esta pelea es un gran riesgo para mi carrera, pero también una oportunidad para hacer historia. Callum es el número uno de las 168 libras y quiero hacer campaña en ese peso", declaró el mexicano a periodistas.



Con información de Milenio

El mexicanoy el inglésdieron este viernes el peso oficial de 168 libras establecido para los supermedianos, y dejaron listo todo para el combate de este sábado en San Antonio por las fajas delCanelo, con 53 victorias, 36 por nocaut, solo una derrota y dos empates, compareció de blanco. Subió a la pesa con un calzón de color rojo y después se plantó frente a Smith. Ambos posaron para los fotógrafos sin intercambiar palabras.Con cada una de sus contiendas el mexicanoreafirma su deseo de convertirse en el mejor y a pesar de haber aguardado 12 meses para volver a calzarse unos guantes, decidió que su regreso no sería ante un rival de mediano nivel, por el contrario, eligió a un campeón invicto.Aunque ha estado inactivo, el de Guadalajara, ahora agente libre, se mantuvo en el gimnasio, jugó golf y no descuidó la preparación física. La pelea se perfila como una de las mejores de un año atípico por la pandemia, si no la más.En, ante 12 mil aficionados, Álvarez tendrá uno de los mayores retos de su vida, ante un rival invicto, que pega bien, posee técnica y tratará de imponer condiciones con su 'jab' desde la larga distancia.Álvarez se ha entrenado con el peso pesado cubano Frank Sánchez y eso le ha permitido prepararse para detener a un contrario más corpulento y de brazos largos.El púgil mexicano ha dicho que tratará de ser paciente para romper la guardia del europeo y con embestidas desde la media y la corta distancia buscar los mejores impactos. Para Smith el combate es la oportunidad de establecerse en lasDe ganar accederá a las grandes bolsas y le dará un impulso a su carrera a expensas de Canelo, que este sábado espera demostrar que pasa por un gran momento de su carrera.Álvarez ha dicho que está preparado para si no sale el triunfo por nocaut, trabajarlo hasta lograrlo al cabo de los 12 asaltos.A poco más de 24 horas de enfrentarse arriba del ring, Smith aseguró que sin importar cuanto menosprecien sus estatura y alcance, pues supera casi por 20 centímetros a Canelo, buscará que ambas cosas sean clave para obtener un triunfo y así echar abajo las apuestas que están en su contra desde que se anunciara el encuentro.