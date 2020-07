Canícula 2020: Llega el calor extremo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El domingo 12 de julio inicia la canícula 2020; es decir, la época de los 40 días más calurosos del año, y aquí te brindamos útiles tips para protegerte del calor extremo.





En esta época podemos esperar temperaturas calurosas que superen los 45 grados centígrados en algunas regiones del país.



En la canícula, etapa más calurosa del año, podemos esperar pocas lluvias, cielos despejados, calentamiento excesivo del aire y baja precipitación.



¿Cómo protegerme del calor extremo?



Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud local.



Mantén tu casa fresca, controlando la temperatura regularmente. Idealmente, se debe mantener por debajo de 32 ° C durante el día y 24 ° C por la noche.



Cuelga cortinas en ventanas soleadas, abre ventanas por la noche y temprano en la mañana, y cuelga toallas húmedas para enfriar el aire de la habitación. Esto puede ayudarte a reducir la temperatura en el interior.



Ve a la habitación más fresca de tu casa, especialmente por la noche. Evita salir durante la hora más calurosa del día.



Evita la actividad física extenuante.



Quédate en la sombra.



No dejes a los niños o animales en vehículos estacionados.



Mantén el cuerpo fresco e hidratado. Toma duchas o baños fríos. Usa ropa liviana y holgada de materiales naturales. Usa un sombrero de ala ancha o gorra y gafas de sol. Usa ropa de cama y sábanas livianas, y sin almohadones, para evitar la acumulación de calor. Bebe regularmente, pero evita el alcohol y demasiada cafeína y azúcar. Come porciones pequeñas y con más frecuencia. Evita los alimentos que son ricos en proteínas.



Ayuda a otros a controlar a familiares, amigos y vecinos que pasan la mayor parte del tiempo solos. Las personas ancianas o enfermas que viven solas deben visitarse al menos diariamente.



Si una persona está tomando medicamentos, pregúntale al médico tratante cómo puede influir en la termorregulación y el equilibrio de líquidos.



Mantén los medicamentos por debajo de los 25 ° C o en el refrigerador (lea las instrucciones de almacenamiento en el empaque).



Busca atención médica si padeces una afección médica crónica o está tomando múltiples medicamentos.



Si tú u otras personas se sienten mal, mareado, débil, ansioso, con intensa sed o dolor de cabeza, busca ayuda. Ve a un lugar fresco lo antes posible y mida la temperatura de su cuerpo. Bebe agua o jugo de fruta para rehidratar. Descansa inmediatamente en un lugar fresco si tiene espasmos musculares dolorosos; beber soluciones de rehidratación oral que contienen electrolitos; y busca ayuda si los calambres por calor duran más de una hora.



Consulta a tu médico si siente síntomas inusuales o si los síntomas persisten.



Si alguien tiene la piel seca y caliente, delirio, convulsiones y / o está inconsciente, llama a un médico o a una ambulancia de inmediato.





