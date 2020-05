Cannabis impediría la entrada del Covid-19 al cuerpo humano: Estudio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un estudio científico preliminar halló que es probable que la cannabis impida la entrada del virus responsable de la COVID-19 al cuerpo humano.



Investigadores de Canadá publicaron sus resultados en el sitio Preprints.org, el cual es dedicado a documentos que aún no son analizados por otros especialistas en el ramo.



El virus SARS-CoV-2 requiere un receptor, llamado enzima angiotensina 2, o ACE2, el cual está presenten en las mucosas, riñones, y tracto intestinal. Esta sustancia sirve como entrada al cuerpo humano. Sin embargo, una variedad de la cannabis puede ayudar a regular la presencia de esta enzima.



Si no hay ACE2 en los tejidos, el virus no entrará”, afirmó el doctor Igor Kovalchuck, profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad de Lethbridge y uno de los investigadores del estudio.



Vale la pena recordar que la mariguana recreativa contiene altos niveles de tetrahiudrocannabinol, el cual es el principal agente psicoactivo. Al contrario de ésta, los investigadores se están enfocando en las raíces de la planta cannabis sativa, la cual presenta mayores cantidades de cannabidiol, un anti inflamatorio.



El equipo de investigación ha ubicado a 13 variedades de cannabis sativa de entre más de 800, las cuales cuentan con altos niveles de cannabidiol, el cual puede ayudar a nivelar los niveles de enzimas ACE2.



Cabe destacar que este estudio aún NO es revisado por otros académicos, por lo cual sus hallazgos aún están en fases preliminares y no deben tomarse como un método clínico probado.



Con información de Grupo Fórmula.