¿Cansado de Netflix? Esto cuestan otros servicios de streaming en México

En pleno confinamiento por el coronaviruo; sin embargo, la pionera en el sector no es la única opción para los amantes de las series y películas en México., pero sobre todo en su precio. Aquí te presentamos el costo de los principales servicios presentes en el país.El servicio de streaming de la compañía de Jeff Bezos ofrece títulos como Seinfield o The Office, y cuenta con su propia selección de películas. Además incluye el servicio de envío gratis y rápido en la plataforma de e-commerce sin la necesidad de una compra mínima.Asimismo da acceso de forma parcial de su servicio de música, Amazon Music.Precio: Es posible cubrir este servicio de manera mensual o anual.El popular canal de televisión por suscripción también cuenta con su servicio de streaming, donde se pueden disfrutar títulos originales como Game of Thrones o uno de sus éxitos del año pasado Chernobyl.La plataforma de América Móvil ofrece series originales como Malitzin o Rubirosa, así como un amplio abanico de películas; sin embargo, de estas últimas parte de su catálogo se encuentra bajo el esquema de renta.Precio: 99 pesos al mes; sin embargo, es gratuito para los clientes de Telmex.El servicio de streaming de la manzana se basa prácticamente en su totalidad de contenido propio, por lo que ofrece títulos de series como The Morning Show o la serie animada Central Park.La plataforma de Alphabet le da un valor agregado a su página de videos al ofrecer contenido exclusivo de algunos youtubers y series originales; además, elimina la publicidad que aparece en cada video y permite bloquear la pantalla en cualquier dispositivo sin detener la reproducción.Al igual que Prime Video, da acceso a su servicio de música You Tube Music.El servicio de suscripción de Grupo Televisa también se encuentra entre las alternativas de streaming en nuestro país, ya que cuenta con todos los contenidos propios de la televisora, como la Familia Peluche, o series como El señor de los cielos, además de 30 canales en vivo.