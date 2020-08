Canta Ender al ayer y al hoy; lanza el tema Darnos un Día

Escuchar Nota

Ciudad de México .- “Que nosotros seamos la luz del túnel y no los que veamos esa luz al final del túnel”, es un pensamiento de fortaleza que le gustaría transmitir a Érika Ender a través de sus composiciones, a todas las personas que atraviesan un mal momento en estos tiempos difíciles a causa del Covid-19.



“La idea es pasar un mensaje de que hasta cierto punto nosotros somos quienes tenemos el control de nuestra vida, quienes decidimos salir de la rutina con nuestra creatividad e imaginación, sobre todo en el momento complicado que vivimos”, comentó la cantante.



La cantautora dice que quiere llenar de amor y esperanza la vida de las personas a través de nuevas melodías, en donde cuenta experiencias personales y diferentes vivencias, con el objetivo de hacer reflexionar a sus seguidores y tal vez hasta podrían evitarse los divorcios o las peleas entre parejas, las cuales han aumentado durante el encierro en la cuarentena.







“Hemos visto cómo tantas parejas se pelean o se separan, se dice que sube en gran cantidad el índice de divorcios, de maltratos y cuando nos prometemos en las buenas y en las malas, tiene que ser en eso, y ahorita estamos en las malas, pero creo que hay que sacar una lección de esto”.



La intérprete propone que pongamos de nosotros mismos, para no pasar por esta situación de por sí ya difícil, sino hacer todo lo contrario.



“Yo espero que podamos aflorar entre nosotros ese amor, esa alegría para volvernos la luz del túnel y no ver la luz al final del túnel”, expresó.



La compositora decidió lanzar su sencillo Darnos un Día, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales y que formará parte de su nuevo álbum MP3-45, que saldrá en

noviembre.