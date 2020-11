Canta Pee Wee con su nuevo sencillo a las ‘callejeras’

Escuchar Nota

CDMX-. Después de beberse un shot de pop con música urbana, a Pee Wee se le suelta la lengua y le canta a la Callejera.



El cantante, quien desde el inicio de la pandemia se refugió en casa de su madre en Texas, se ha mantenido ocupado creando nueva música.



Una buena muestra es su sencillo Callejera, de la autoría de Dani Flow, que da seguimiento a la carrera de Pee Wee y homenajea a las chicas fáciles.







“Estoy contento, la canción es muy pegajosa, la verdad”, comentó el artista, quien lanzó el tema el 30 de octubre.



Contó que lo tenía listo hace meses, pero decidió esperar para promoverlo. Sin embargo también se propuso no terminar el 2020 sin sacar algo nuevo.



A principios de año, el cantante promovió Más que Sexo, abriéndole las puertas varios países de Latinoamérica.



“Ya había tres giras en Perú, que nunca me había tocado ir por allá; los mismos empresarios nos estaban contratando para Ecuador y Bolivia. Desafortunadamente pasó lo que pasó y tuvimos que parar todo, pero aquí vamos de nuevo presentando esta nueva canción.



“De todo los que he grabado últimamente, este es mi video favorito en base a la calidad, todo va en conjunto con la onda que ya tiene la canción y el mensaje que estamos dando aunque suena fuerte al escuchar la letra. Se trata de una mujer valiente, fuerte, decidida, que no le tiene miedo a cualquier situación que puede enfrentarle la vida”, comentó.



Reconoció que para nadie ha sido fácil salir adelante ante la pandemia, pero él lo ha hecho al lado de su familia.



“Sí hay días que me agüito por naturaleza, me desanimo porque no es fácil lo que estamos viviendo en estos momentos, todo se ha complicado muchísimo, pero al mal tiempo buena cara. Sí ha sido difícil no te lo puedo negar, pero intento mantenerme activo”, concluyó.