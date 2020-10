Cantan Las Mañanitas a Vianeit

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Vianeit Aviña estuvo de manteles largos por un acontecimiento muy importante, en donde la presencia de familiares y seres queridos no pudo faltar, ya que no todos los días se puede celebrar el cumplir 20 primaveras.



Por lo que el apoyo de parte de su novio Juan Palma fue muy importante para Vianeit quien suma una vela más a su pastel de cumpleaños, el cual fue motivo suficiente para conmemorar dicha fecha.



Los buenos deseos no fueron la excepción para Vianeit, quien por medio de las distintas redes sociales recibió muchas muy buenas felicitaciones, y muestras de cariño, por lo que su fiesta de cumpleaños fue todo un éxito.