¡Cantan porras contra coronavirus!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Estrellas como Raphael, Juanes, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Morat y David Bisbal jugaron ayer en la cancha musical ante las “porras” de figuras del futbol, como Sergio Ramos y Lucas Vázquez (Real Madrid) y Gerard Piqué e Ivan Rakitic (FC Barcelona).



Más de medio centenar de cantantes y deportistas fomentaron la conciencia social ante la crisis del Covid-19, en el macroconcierto LaLiga Santander Fest, emisión online que duró cuatro horas y contribuyó a recaudar, al cierre de esta edición, 646 mil 171 euros (casi 17 millones de pesos) para la causa sanitaria.



Debido al aislamiento, el escenario que aportó cada uno fue su sala, un cuarto, una terraza, el estudio o hasta el baño, en el caso de Laferte. Y desde distintos países.



Desde las 11:00 horas en México, y con el tenista Rafael Nadal como embajador, el primero en cantar fue Sanz, quien acompañado por cuatro coristas y dos músicos en sus respectivos hogares interpretó Viviendo Deprisa (1991).



Danna Paola, Sebastián Yatra, Tini, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Juan Magán, Taburete, Cami, José Mercé, Vanesa Martín, el pianista Lang Lang y la soprano Ainhoa Arteta también destacaron.



Pero fueron las presentaciones de Antonio Orozco, con Mi Héroe, interpretado con su hijo, Jan; Luis Fonsi, con Yo No Me Doy por Vencido; Rosario y su No Dudaría, y Raphael, cantando a capela su éxito Como Yo Te Amo, las que por la sensibilidad de cada tema e interpretación cautivaron y arrancaron aplausos de sus fans, siendo alabados con reacciones y comentarios en el sitio.



“Queridos todos, créanme que estoy muy triste de no estar con vosotros donde estéis, pero no se puede salir de casa, no debemos. A ver si acabamos con este virus tan inoportuno, pero por lo mientras estoy encantado de estar aquí y hablarles.



“Yo no sé tocar el piano, la guitarra tampoco, yo solo sé cantar y les puedo cantar a capela, les amo tanto, tanto, mucha suerte para todos”, compartió El Divo de Linares.



Intercalados entre los intérpretes, astros de la liga española, como los citados Ramos y Piqué, Jesús Navas, Joaquín, Rodrigo, Koke y Santi Cazorla, entre otros, dejaron a un lado la rivalidad deportiva para sumarse con mensajes de solidaridad y apoyo.



“Siempre que pasa algo grave sacamos nuestra mejor versión. No deja de sorprenderme la capacidad que tenemos de ganar los partidos más difíciles, y esta no será la excepción”, dijo el futbolista español Iker Muniain.



Y esa unidad también se constató en vivo, pues más de 49 mil usuarios, desde Rumania, Italia y España hasta México, Colombia y Chile pasando por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, se dieron ánimos con mensajes y compartieron a qué artistas esperaban ver.



Con buen ánimo, diversión y espíritu altruista todos contribuyeron a que la gente donara para que el personal sanitario cuente con más recursos y material necesario para atender a víctimas del coronavirus. La sociedad los considera los héroes de esta contingencia y siguen laborando para sobrellevar la crisis.