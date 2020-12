Cantan y bailan al orgullo LGBT; vuelve Meryl Streep a Prom

Escuchar Nota

CDMX-. La nueva película de Ryan Murphy, creador de locuras como American Crime Story y The Politician, es el musical The Prom (El Baile), protagonizado ni más ni menos que por Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden y un reparto estelar.



La cinta es una adaptación del musical homónimo de Broadway, que debutó en Nueva York en octubre de 2018; el argumento está basado en un caso real de 2010, cuando Constance McMillen, una estudiante en Fulton, Mississippi, quería llevar a su novia a su graduación, pero la escuela, al no permitírselo, finalmente decidió cancelar la celebración ese año.







Bob Martin y Chad Beguelin la escribieron; la música es de Matthew Sklar y las letras de Beguelin.



La puesta en escena estuvo nominada a seis premios Tony en 2019, incluidos Mejor Musical, Mejor Actriz en Musical y Mejor Actor en Musical, y ganó el Drama Desk Award como Mejor Musical.



“Si tengo que resumir en una palabra lo que quería para esta película es ‘celebrar’”, apuntó Murphy, cuando presentó la cinta el pasado 30 de noviembre, “para mí, The Prom es una celebración de uno mismo, de la identidad, del amor, del baile... Es una celebración de todo lo que hay en el mundo que debería y puede ser inspirador", añadió.







La historia se centra en cuatro actores de Broadway que viven el ocaso de sus carreras. Cuando dos de ellos se enteran de que Emma (Jo Ellen Pellman), una joven lesbiana de un pequeño pueblo en Indiana fue expulsada de su graduación por querer asistir con su novia Alyssa (Ariana DeBose), ven en este caso una posibilidad de darle un impulso a su imagen.



Pero lo que parecía una oportunidad para sus egos, se convertirá en un viaje para darle a la estudiante la mejor noche de graduación.



Tras arrasar con series como Glee, American Crime Story o Pose, Murphy explicó que su interés por adaptar el musical The Prom entronca con su propia biografía.



“Ojalá cuando yo era joven hubiera tenido algo así para ver. Ojalá, cuando estaba creciendo, no me hubiera sentido tan solo en mi vida”, contó.