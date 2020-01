Cantando desde sus balcones, se animan residentes de Wuhan en cuarentena

Escuchar Nota

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) 27 de enero de 2020

En medio de la crisis de salud pública que se libra en China contra el, losse animan para sobrevivir al aburrimiento que los tiene en aislamiento total.En redes sociales, circulan varios videos que muestran cómo los habitantes de la ciudad considerada epicentro de la enfermedad tratan de animarse, desde sus balcones.Las autoridades suspendieron redes de transporte yhasta que el brote se contenga.Desde esta reclusión forzosa,La cantidad de infectados en China ha superado las 4 mil 500 personas a fecha del 27 de enero, y el saldo mortal por el virus ha llegó a 106.El gobierno ha llamado a los residentes a quey extendió las vacaciones del Año Nuevo para reducir contactos entre la gente.Los países que han registrado contagios por coronavirusson China, Japón, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Macao, Camboya, Singapur, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Australia, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos.