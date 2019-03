Cantante cae del escenario de 3 metros; está grave

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, la hermana de Sergio Denis habló de la salud del cantante que el lunes por la noche se cayó del escenario durante un recital que estaba brindando en Tucumán.Según el parte médico oficial, el músico de 69 años presenta hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.Nora, hermana del músico, aseguró que siempre se turnaban entre ella y su otro hermano Carlos para acompañar al cantante a cada uno de sus shows. "Esta vez no pudimos ir ninguno de los dos, entonces fue una persona de nuestra extrema confianza", explicó la mujer en Involucrados, mientras viajaba desde Coronal Suárez -localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, de donde son oriundos- con destino a Tucumán a visitar a su hermano.También aclaró que no son ciertas las versiones que indican que Sergio no conocía el escenario y que por eso se habría caído sino que, al igual que dijo Carlos esta mañana, intuyen que su hermano se habría encandilado. "Él nunca llega sobre la hora a ningún show. De hecho a veces quiere llegar con más anticipación pero nosotros no lo dejamos porque se pone ansioso", contó Nora."Soy una mujer de fe, por suerte", destacó y recordó que hace un mes su hermano le había pedido un rosario que era de su padre para tenerlo con él: "Se lo estoy llevando".Minutos antes, Nora había hablado en Los ángeles de la mañana y había pedido una cadena de oración por su hermano. "Está muy grave. No hubo ni una leve mejoría pero tenemos esperanzas. Él está anticoagulado desde que le pasó lo de Paraguay. Ahora le hicieron una intervención pero mucho más no pueden avanzar", detalló."Quiero que pase todo esto pero, él ahora está más en manos de Dios que de los médicos", finalizó Nora Hoffmann mientras se espera un nuevo parte médico de Sergio Denis.