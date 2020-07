Cantará Acha para ayudar

Escuchar Nota

Ciudad e México.- Alexander Acha también ha sido víctima de exclusión. El cantante reconoce que en México la desigualdad se da en distintas formas. En su caso, incluso por su aspecto físico muchas veces se ha enfrentado a prejuicios y estereotipos sociales de racismo.



“Ser güerito en México no es común, es una minoría y eso muchas veces hace que se metan contigo o que te tengan cierto coraje o mala vibra sin razón, que crean que por ser güerito eres rico o fresa, o sangrón o racista y muchas veces no. Son prejuicios que dañan las relaciones y México no está exento de ellos, el racismo en este país se hace de los dos lados”, afirmó.



Consciente de que México es uno de los países con más inequidad en el mundo, el cantante ha buscado enfocar su labor musical hacia un beneficio social. Recientemente estrenó Seguimos de Pie, tema donde reúne voces de artistas como su papá Emmanuel, Mijares y Pandora. Las ganancias por reproducciones las donaron a un programa en pro del desarrollo infantil.







“Me da mucha realización saber que, dentro de mi historia, este libro de vida que cada uno va escribiendo con taches, hojas en blanco, poder poner unas hojitas de este interés no egoísta, de que no toda mi vida sea solamente pensando en mi bien sino también en los demás, promover la igualdad de circunstancias”.



Este sábado, a las 12:00 horas, Acha será parte de un live streaming de Discovery llamado Un Día de Ayuda, en él interpretará Seguimos de Pie y su nueva canción Invencible, con la intención de recaudar fondos para repartir 100 despensas a niños de comunidades vulnerables.



“La música es un vehículo de mensajes y creo que el de estas dos canciones es que el amor, las personas que nos rodean y este mundo tienen que ser suficiente para que nos paremos cada día a esforzarnos por dar algo mejor, de nosotros, de nuestro bolsillo y de nuestras acciones”.