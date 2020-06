Caos en AHMSA ¡por no pagar transporte!

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Cientos de obreros de ambas plantas siderúrgicas de Altos Hornos de México no ingresaron a laborar ayer al turno vespertino porque la línea camionera Servicios Especializados S.A. (SESA) suspendió el servicio de transporte argumentando falta de pago lo que generó caos y ausentismo, pero horas después el conflicto fue resuelto internamente entre la línea camionera y la acerera, lo que condujo a la reanudación de las rutas desde anoche.



Gerardo Mireles Castillo, secretario general de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático abordado al respecto, señaló que tras intervenciones sindicales ante la empresa quedó establecido que no habrá afectación en el premio de asistencia a los trabajadores que por esta contingencia no lograron ingresar a trabajar.



Subrayó que desde anoche en el turno nocturno fue restablecido el servicio de transporte contractual en la entrada y salida de los trabajadores residentes en Monclova, Ciudad Frontera, Castaños, San Buenaventura, y Nadadores quienes tienen la prestación del servicio gratuito, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo.





Esperaron en vano el transporte



A eso de las 14:00 un grupo de ex trabajadores sindicalizados de AHMSA 1 bloqueaba parcialmente el tráfico vehicular frente a la acerera en el cruce de Prolongación Juárez y Bulevar Pape por incumplimiento en pago de sus finiquitos desde hace casi 2 años, simultáneamente los obreros en activo esperaban en vano en las paradas de la ruta el arribo de las unidades de transporte industrial.



Las secciones 147 y 288 indicaron que los trabajadores que lograron ingresar a la factoría fue porque se desplazaron a bordo de sus unidades particulares para la jornada laboral de 15:00 a 23:00 horas, por lo que aquellos que entraron a la jornada de 7:00 a 15:00 horas y que necesariamente tienen que aguardar relevo en las líneas de servicio continuo, continuaron laborando un turno adicional.







La Sección 288 informó que igualmente quedó restablecido el servicio desde anoche para los trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México luego del arreglo interno entre la acerera y la línea camionera.