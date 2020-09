Caos por brote de Covid en Banamex en Monclova; cientos de pensionados en riesgo

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Otro brote de Covid-19 se registró en Monclova, ahora entre personal de la sucursal del Banco Banamex ubicada en la Zona Centro, institución que suspendió operaciones hasta nuevo aviso, lo que provocó que pensionados que ayer pretendían cobrar ahí su pensión se trasladaran a la sucursal del bulevar Harold R. Pape, donde se aglomeraron cientos de adultos mayores con el riesgo de contagiarse de coronavirus al no cumplir con la sana distancia en el momento de realizar largas filas.



El servicio que se ofreció era lento debido a que sólo estaban operando cuatro cajas, como consecuencia de que empleados de la sucursal Pape también se contagiaron y no había suficiente personal para atender la alta demanda registrada entre clientes comunes y pensionados, de acuerdo a información que directivos del banco dieron a conocer al director de Fomento Económico del Municipio, Jorge Garza de la Fuente.



Directivos de Banamex no precisaron la cantidad de empleados que se contagiaron de coronavirus en ambas sucursales.



Garza comentó que son alrededor de mil 600 pensionados los que cobran su pensión en las dos únicas sucursales de Banamex en Monclova, y que la del Pape sólo tiene capacidad para realizar 200 operaciones diarias por la falta del personal que se infectó de Covid-19.



Añadió que directivos de Banamex buscan alternativas para trasladar empleados de Nueva Rosita, Sabinas y Saltillo a las sucursales de Monclova, principalmente para reanudar las operaciones en la sucursal de la Zona Centro, la cual permanecerá fuera de funcionamiento hasta el viernes.



¡Se acabó! no más abusos del banco



No se permitirá que los encargados de las sucursales de Banamex, en Monclova, sigan abusando de los adultos mayores que acuden mes tras a mes a cobrar la pensión bajo las más duras condiciones climáticas, ante esto, las autoridades municipales lanzaron un ultimátum para que mejoren las condiciones de pago o deberán enfrentar la suspensión de actividades y clausura del banco.



Ayer los funcionarios municipales Jorge Garza, director de Fomento Económico; Jésica Barco, coordinadora de los Vigilantes Covid y el jefe de Ecología, Gerardo Flores, fueron los encargados de hablar con el responsable de la sucursal Banamex Pape, y hacer de su conocimiento sobre el ultimátum para que mejore la atención a los pensionados.



Cobran pensión bajo inclemente sol los jubilados



El regidor Jorge Garza de la Fuente reconoció que los adultos mayores que realizaban largas filas en la sucursal Pape de Banamex se estaban arriesgando a contagiarse de coronavirus porque era difícil cumplir con la sana distancia.



Pero dijo que por eso el alcalde Alfredo Paredes López giró instrucciones para que trabajadores de los departamentos de Ecología, Protección Civil, Fomento Económico y Desarrollo Social apoyaran a los pensionados para guardar la sana distancia, y además les proporcionaron sillas, agua y toldos para protegerse del sol.



Hacen filas ¡de hasta 5 horas!



Son cientos de personas las que cada mes sufren un verdadero calvario para poder cobrar la pensión, para empezar deben hacer largas filas por más de 5 horas, bajo las más inclementes temperaturas, fuertes rayos del sol en verano y bajas temperaturas en la época invernal, sin que esto importe a los directivos de Banamex, que han hecho caso omiso a las recomendaciones emitidas en varias ocasiones por el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Alfredo Paredes.



Hoy Banamex en Monclova tiene un gran reto, presentar un proyecto en el que se contemple la atención a los pensionados en el menor tiempo posible, además de ofrecer mejores condiciones durante el tiempo de espera, este proyecto que deberán presentar los representantes, deberá ejecutarse a partir del próximo día de pago y deberán desarrollarlo indefinidamente.



Los pensionados en su mayoría adultos mayores, agradecieron al alcalde Alfredo Paredes, por defenderlos del trato inhumano que han recibido durante muchos años por parte de la institución, y porque nunca antes ninguna autoridad había demostrado interés en protegerlos.