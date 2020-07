Capacitan a maestros para regreso a clases

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Bajo el criterio de que lo principal es la salud de los menores, madres y padres de familia, así como de los docentes, se dio inicio con el taller intensivo de capacitación “Horizonte: Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor, Ciclo Escolar 2020-2021”.



Nélida Santos Galván, subdirectora de los Servicios Educativos para los municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz, dio a conocer que por el momento la indicación es que las clases presenciales serán con el semáforo sanitario en verde.



Señaló que a pesar de la emergencia sanitaria, el proceso de aprendizaje no se suspenderá, por lo que las y los alumnos tendrán garantizado su derecho a la educación, “la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, instrumentaron el taller intensivo que consta de 5 sesiones virtuales que incluirán actividades individuales, por equipo y en plenaria con duración de cuatro horas cada una”, comentó.



Los talleres de capacitación a supervisores y directores se realizaron del 20 al 24 de julio, y para los docentes dieron inicio 27 al 31 de julio, mientras que para los consejos técnicos escolares en su fase intensiva serán del 3 al 7 de agosto, y en ellos se analizarán los temas fundamentales para la escuela y la estrategia de trabajo para atender planes y programas de estudio.





El regreso a las aulas dependerá de los colores del semáforo que da a conocer la Secretaría de Salud, ya que mientras el semáforo no esté en verde, los alumnos no podrán regresar a clases.